TikTok ar putea fi scos din magazinele de aplicații ale Google și Apple. Ce suspiciuni au stârnit proprietarii companiei chineze

Un lider al Comisiei Federale pentru Comunicații din SUA a declarat că a cerut companiilor Apple și Google să elimine TikTok din magazinele lor de aplicații, din cauza preocupărilor legate de securitatea datelor.

Aplicația extrem de populară de videoclipuri scurte este deținută de compania chineză ByteDance, care s-a confruntat cu controale în timpul președintelui Donald Trump.

Brendan Carr, unul dintre comisarii FCC, a împărtășit prin intermediul Twitter o scrisoare adresată directorului general al Apple, Tim Cook, și directorului general al Alphabet, Sundar Pichai. Scrisoarea vorbește despre rapoartele care au făcut ca TikTok să nu fie conform cu politicile magazinelor de aplicații ale celor două companii.

That’s the sheep’s clothing.

It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.

