Scenă uluitoare cu un fotbalist de la AC Milan percheziționat de poliție în plină stradă VIDEO

Fotbalistul francez echipei AC Milan, Tiemoue Bakayoko, a fost percheziţionat de poliţişti care au şi scos arma, în 3 iulie, imaginile apărând în social media. Bakayoko a fost percheziţionat pentru că a poliţiştii au crezut că este un suspect într-un caz legat de împuşcături în zona respectivă.

Jurnalistul Tancredi Palmeri, care scrie pentru SportItalia şi colaborează cu CNN şi Al Jazeera, notează că incidentul a avut loc în centrul oraşului Milano. “Uitaţi-vă la momentul când un poliţist îi spune colegului care îl percheziţiona că nu este suspectul, ci un jucător de la Milan, iar polişistul reacţionează: ‘CINE?”, a scris Palmeri pe Twitter.

El a postat apoi şi explicaţia poliţiei din Milano: “Percheziţia a avut loc în 3 iulie şi a venit după ce în zonă, în orele precedente, s-au semnalat împuşcături şi cei doi suspecţi erau doi bărbaţi într-un SUV care corespundeau descrierii, unul dintre ei era de culoare şi purta tricou verde. De aceea s-a folosit arma”.

Bakayoko a fost împrumutat de Chelsea la AC Milan în august 2021. Împrumutul este valabil până la 30 iunie 2023.

Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 18, 2022