După 22 de victorii consecutive la Grand Slam-urile din acest an, Rafael Nadal a suferit prima înfrângere.

Spaniolul Rafael Nadal, de 22 de ori campion de Grand Slam și cu 22 de victorii la rând la turneele majore din acest an, a fost învins în optimile de finală ale US Open de Frances Tiafoe.

A fost 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 pentru jucătorul american de 24 de ani, care a ajuns în premieră în optimile de finală ale unui Grand Slam.

Tiafoe, locul 26 ATP, este primul american care ajunge în sferturi la US Open după 10 ani. El va juca în această fază cu rusul Andrey Rublev.

The US Open Radio call from @FTiafoe 's upset win over Rafa Nadal ⤵️ pic.twitter.com/iCpj1CqBVk — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2022

1st player from US to reach the #USOpen Men's Singles QFs in 10 years.

1st player to beat Nadal in a GS this year pic.twitter.com/9SO8NvdG8s— José Morgado (@josemorgado) September 5, 2022