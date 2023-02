Cum răspunde acuzațiilor antrenorul "psihopat" care a lucrat cu Jaqueline Cristian și cu Ana Bogdan

Antrenorul francez Thomas Drouet nu și-a făcut o reputație prea grozavă în circuitul WTA, dimpotrivă chiar.

Drouet a avut recent o tentativă de colaborare cu Ana Bogdan, însă totul s-a terminat rapid, iar jucătoarea noastră a spus despre acesta că "are probleme la cap".

Afirmațiile Anei Bogdan despre Drouet s-au viralizat repede în lumea tenisului, iar o reacție interesantă a venit din partea lui Sacha Bajin, fostul antrenor al lui Naomi Osaka și în prezent antrenorul Karolinei Pliskova. "Da, am avut o mică întâlnire cu el în Dubai, unde și-a pierdut cumpătul și cu mine. Tot ce am cerut de fapt a fost ca el să șteargă bicicleta după ce a folosit-o și era plină de transpirație. Pentru asta, a început să țipe la mine și m-a întrebat că cine sunt eu să-i spun ce să facă", a scris Bajin pe Twitter.

Ana Bogdan nu e prima jucătoare care se plânge de Drouet. Într-un interviu acordat presei maghiare, Timea Babos (patru titluri de Grand Slam la dublu) a povestit despre relația pe care a avut-o cu francezul: "E un psihopat! Un maniac! În privința greutății mele, dacă aveam un kilogram în plus îmi scotea ochii cu asta. Am avut probleme mentale mari!"

Drouet a pregătit-o și pe Jaqueline Cristian. I-a luat acesteia banii în momentul în care era accidentată, dar după ce jucătoarea noastră și-a revenit a întrerupt colaborarea și i-a scris pe Instagram Anei Bogdan.

Într-o postare tot de pe Instagram, Thomas Drouet a ales să răspundă acuzațiilor care i-au fost aduse de jucătoarea maghiară Timea Babos:

"Timea și am lucrat 6 ani împreună. Am început când era pe locul 125 la simplu și în jur de 50 la dublu. Aceasta a fost cea mai lungă colaborare a mea, îmi amintesc când am început cu ea, era jos de tot, nu avea încredere în forehand și avea probleme și să respire din cauza stresului.

Dar cea mai mare calitate a Timeei era etica muncii, ea accepta să se antreneze și la 7 dimineața, dacă asta era ce mai bună opțiune. A depus mult efort pentru a-și îmbunătăți forma, tehnica și multe alte aspecte... am ajuns împreună în top 25 la simplu și pe locul 1 la dublu.

Cun e și normal, au fost și tensiuni, certuri, suișuri și coborâșuri, dar am luptat să rămânem împreună puternici. Și rezultatele au fost următoarele:

-5 titluri la simplu

-5 finale la simplu

-14 titluri la dublu

-8 finale la dublu

-2 Grand Slamuri la dublu".