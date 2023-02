Theodor Andrei, cu piesa "D.G.T. (Off and on)" a câştigat Finala Selecţiei Naţionale Eurovision 2023, organizată sâmbătă seară de TVR, şi va reprezenta România la Liverpool în luna mai.

"Doamne! Am văzut atâtea show-uri şi n-am ştiut că se simte atât de tare. Sunt devotat şi o să muncesc până peste aşteptările pe care le-am setat. Mă simt binecuvântat!", a spus câştigătorul pe scenă.

Ads

36.524 de telespectatori au votat pentru a-şi alege favoritul.

Piesa lui Theodor Andrei a primit cele mai multe voturi din partea publicului - 5.230, dintre care 2.556 voturi prin telefon şi 2.674 voturi online.

Pe următoarele două locuri s-au clasat Andreea D Folclor Orchestra cu piesa "Periniţa mea" - 4.845 de voturi şi Andrei Duţu cu piesa "Statues" - 4.302 voturi.

Reprezentantul României la Eurovision 2023 are 19 ani şi este solist vocal, compozitor, textier, orchestrator şi actor. A obţinut peste 200 de premii în festivaluri naţionale şi internaţionale de muzică, cu peste 100 de melodii compuse.

În anul 2022, a primit Premiul Myosotis pentru cea mai bună creaţie a unui cantautor, pentru piesa “Artist” (muzica şi versuri Theodor Andrei) de pe albumul “Fragil”. De asemenea, deţine Marele Trofeu al Festivalului “Mihaela Runceanu” 2022 şi Marele Trofeu al Festivalului “Alexandria Pop Fest” 2022.

Ads

Este semifinalist al primului sezon "Vocea României Junior" (2017) şi concurent până la faza bootcamp la "X Factor România" (2020).

Teodor Andrei, Andreea D Folclor Orchestra, Andrei Duţu, Aledaida, Amia au primit cele mai multe voturi în Finala Selecţiei Naţionale Eurovision 2023.