Casele de pariuri și-au spus cuvântul. Ce șanse are melodia României la câștigarea Eurovision

Theodor Andrei, cu piesa "D.G.T. (Off and on)", a câştigat Finala Selecţiei Naţionale Eurovision 2023, organizată sâmbătă seară de TVR, şi va reprezenta România la Liverpool în luna mai.

36.524 de telespectatori au votat pentru a-şi alege favoritul. Piesa lui Theodor Andrei a primit cele mai multe voturi din partea publicului - 5.230, dintre care 2.556 voturi prin telefon şi 2.674 voturi online.

Reprezentantul României se află însă pe locul 36 din 37 la casele de pariuri, cu sub 1% șanse la câștigarea ediției din acest an a Eurovision, potrivit unui top realizat de site-ul eurovisionworld.com.

La realizarea clasamentului au fost luate în considerare cotele de la 15 case de pariuri, dar nu toate țările și-au desemnat piesele cu care vor concura.

Pe ultimul loc, sub România se află Albania, iar favorită la câștigarea Eurovision este, la fel ca în 2022, Ucraina, cu 25% șanse de a obține trofeul.