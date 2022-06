O româncă care se află în vacanță în Thassos, Grecia, s-a plâns pe Facebook de comportamentul celorlați români de pe insulă.

Ads

Femeia a postat pe grupul de Facebook Forum Thassos un mesaj în care spune că sunt români care ascultă manele cu volum ridicat, copii care țipă, iar părinții nu reacționează, transmințând că „după ce au terfelit litoralul românesc acum au venit să-l strice și pe al grecilor”.

Postarea a strâns peste o sută de comentarii în doar o oră de la publicare. Și alți români i-au dat dreptate.

Postarea integrală:

„Probabil că îmi voi lua hate, dar țin să le mulțumesc conaționalilor noștri care de 2 zile au ajuns în Thasos mai la sud așa.. și care ne explică clar și răspicat cum e treaba cu Carmen Chindris și ochelarii ei de soare pe plajă, cum e cu hăhăială aia de autobază, mamikilor adepte ale perentingului modern care își lasă copiii să țipe și să urle că nu primesc telefonul că așa e învățătura de acasă fără să se gândească că deranjează juma de plajă, și tuturor românilor care după ce au terfelit litoralul românesc acum au venit să-l strice și pe al grecilor.

Eu înțeleg că e loc sub soare pentru toată lumea, dar dacă eu nu vin să vă deranjez cu hard rock-ul ascultat de mine în căști, voi de ce veniți să deranjați cu boxa pe plajă?? Dacă copilul meu înțelege când ai spun că mai târziu va primi telefonul acum să se bucure de soare și apă, ai vostri de ce trebuie să urle și să vorbească urat??

Ads

În concediu suntem toți și toți am venit aici să ne relaxăm și să ne încărcăm bateriile, dar dacă am venit aici și nu am rămas la Eforie înseamnă că nu căutăm atmosfera de acolo și prin urmare vă rog dacă cumva sunteți pe acest grup încercați că seară după ora 23 să ascultați manele în surdină, dimineață pe plajă să auziți valurile marii și nu cum se jelește un lăutar că l-a lăsat piranda și la terase.. La terase măcar dacă tot vreți să mâncați doar acolo unde e scris în română și au și ciorbă de burtă 😜😜😜 măcar nu-i deranjați pe ceilalți care optează pentru alte taverne. În speranța că va ajunge la voi mesajul meu, va mulțumesc anticipat și îmi doresc să nu ne mai întâlnim pe nici o plajă că prea le-ați stricat pe toate”, a transmis turista.