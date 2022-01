Surpriză în circuitul ATP înainte de Australian Open. Un jucător de pe locul 145 a câștigat primul său trofeu, în orașul natal

Tenismanul australian Thanasi Kokkinakis a câştigat sâmbătă primul său titlu în circuitul principal, impunându-se în finala turneului ATP 250 de la Adelaide în faţa francezului Arthur Rinderknech, 6-7 (6/8), 7-6 (7/5), 6-3, după două ore şi 38 de minute, transmite AFP.

Thanasi Kokkinakis, locul 145 mondial, în vârstă de 25 de ani, a primit un wild card pentru a juca la turneul dotat cu premii totale în valoare de 430.530 de dolari americani, organizat în oraşul său natal.

În meciul cu Arthur Rinderknech (58 ATP), el nu a lăsat să treacă şansa de a obţine primul său titlu, după un eşec în finala de la Los Cabos (Mexic), în august 2017.

The world No.145 wins his maiden ATP Tour title, defeating Arthur Rinderknech 6-7 (6) 7-6 (5) 6-3 to be crowned the 2022 #AdelaideTennis men's singles champion.

Next: #AusOpen pic.twitter.com/baem5VjkpJ— #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2022