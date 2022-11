Cum a găsit un detectorist o comoară ascunsă în urmă cu aproape 2000 de ani: „Este ca un trofeu, o încununare a hobby-ului” VIDEO

Detectorismul a devenit un hobby tot mai întâlnit în rândurile românilor. În timpul liber, își iau detectorul de metale și pleacă prin păduri sau pe câmpuri pentru a căuta obiecte vechi. Unii au norc și găsesc veritabile comori arheologice.

Este și cazul lui Csaba Kolozsvari din orașul Ocna Mureș, județul Alba, care, recent, a descoperit un tezaur format din zeci de monede din epoca romană. A reușit această descoperire după circa un an de umblat cu detectorul de metale. Tezaurul are un număr de 109 monede, datate la începutul secolului al III-lea (era noastră). Descoperirea a avut loc pe un teren agricol de pe teritoriul comunei Noșlac.

„Detecția am făcut-o pe un teren agricol. Era o suprafață deja arată. Am găsit două monede la distanță foarte mică. Mi-am dat seama că două monede romane la o distanță de circa doi metri înseamnă ceva. Am mai insistat, am început să mai găsesc monede. Am găsit oarecum locul sursă, m-am oprit și am anunțat autoritățile. Inițial am descoperit 60 de monede, pe care le-am și predat a doua zi conform legii. Apoi de la 60 și până la 109 au fost descoperite de domnul arheolog George Bounegru”, a spus Csaba Kolozsvari.

Tezaurul de la Noșlac

Acesta a afirmat că a găsit tezaurul după un an de zile de practicare a hobby-ului detecției. „Am colegi care nu au găsit așa ceva în 5-10 ani. Mă ajută și zona pentru că este foarte bogată din cauza exploatărilor de sare. A fost o chestie de noroc”, a completat acesta. Despre sentimentul trăit după o asemenea descoperire, detectoristul a precizat că este ca la vânătoare. „Este ca un trofeu, o încununare a hobby-ului. Îndemn fiecare coleg care are această pasiune să procedeze la fel”, a mai precizat bărbatul din Ocna Mureș.

Procedural, detectoristul a predat monedele găsite la Primăria comunei Noșlac, ai cărei reprezentanți au anunțat, ulterior, Direcția pentru Cultură Alba. În final la fața locului au ajuns specialiști de la Muzeul Unirii, care au continuat cercetarea și au preluat tezaurul pentru restaurare și, ulterior, expunere în colecțiile muzeului. Csaba Kolozsvari a avut până în prezent un total de 11 predări de obiecte descoperite cu ocazia activităților de detecție.

Tezaurul de la Jidvei

Reprezentanții Muzeului Unirii au prezentat joi și tezarul de la Jidvei, descoperit în luna august tot de un detectorist. Este format dintr-un număr de 116 obiecte depuse într-un vas din bronz, cuprinzând monede de tip tetradrahmă „Macedonia Prima” din nordul actualei Grecii, din argint (159-150 ante îHr), drahme de tip „Rădulești-Hunedoara”, dacice (sec. III - II îHr), denari de epocă romană (antoninieni), o fibulă din fier, dacică și un amnar din fier, de epocă romană.

Potrivit specialiștilor, valoarea de piață a unei monede din tezaurul de la Jidvei este cuprinsă între 300 și 2.000 de euro, iar a uneia din tezaurul de la Noșlac – 60 de euro.