Cărțile despre rasă și sexualitate dispar din școlile și bibliotecile din Texas VIDEO

Bibliotecile școlare din Texas au devenit câmpuri de luptă într-o campanie fără precedent a părinților și politicienilor conservatori pentru a interzice cărțile care se ocupă de rasă, sexualitate și gen.

Dintr-un loc retras din biblioteca ei de liceu, o tânără de 17 ani a vorbit încet în telefonul ei, îngrijorată că cineva ar putea să o audă spunând lucrurile pe care le ascunsese de la părinții ei ani de zile. Ei nu știu că este ciudată, a spus studenta unui reporter NBC și, având în vedere comentariile lor anterioare despre faptul că homosexualitatea este un păcat, tânăra se teme că ar afla secretul ei dacă ar vedea ceea ce citește în bibliotecă.

Acest spațiu, cu șirurile sale nesfârșite de cărți despre personaje din tot felul de medii, a fost „paradisul ei sigur”, a spus ea – unul dintre puținele locuri în care se simțea complet liberă să fie ea însăși. Dar cărțile, inclusiv una dintre preferatele ei, au dispărut de pe rafturile bibliotecilor Katy Independent School District în ultimele luni.

Ads

„Deoarece m-am luptat cu propria mea identitate de persoană queer, a fost foarte, foarte important pentru mine să am acces la aceste cărți”, a spus fata, care a vorbit cu jurnaliștii sub protecția anonimatului. „Și sunt sigură că este foarte important pentru alți copii queer. Ar trebui să te poți vedea reflectat pe pagină”.

Refugiul ei este acum un câmp de luptă într-un efort fără precedent al părinților și politicienilor conservatori din Texas de a interzice cărțile care se ocupă de rasă, sexualitate și gen din școli, a constatat o investigație NBC News. Sute de titluri au fost scoase din biblioteci de stat pentru revizuire, uneori din cauza obiecțiilor bibliotecarilor școlii, dintre care mulți au declarat pentru că se confruntă cu medii de lucru din ce în ce mai ostile și cu presiuni crescânde pentru a scoate preventiv cărți care ar putea atrage plângeri.

Ads

Doar în primele patru luni ale anului trecut, au existat 75 de solicitări oficiale din partea părinților sau a membrilor comunității din Houston, Dallas, San Antonio și Austin de a interzice cărți din biblioteci.

„De ce sexualizăm copiii noștri prețioși?”, a întrebat un părinte din Katy, o suburbie a Houstonului, la o ședință a consiliului școlar din noiembrie, după ce a sugerat că cărțile despre relațiile LGBTQ îi determină pe copii să-și pună sub semnul întrebării identitățile de gen și orientările sexuale. „De ce bibliotecile noastre sunt pline de pornografie?”

Un alt părinte din Katy a cerut districtului să elimine o biografie pentru copii a lui Michelle Obama, argumentând că aceasta promovează „rasismul invers” împotriva oamenilor albi, potrivit înregistrărilor obținute de NBC News. Un părinte din suburbia Prosper din Dallas a vrut ca districtul școlar să interzică o carte ilustrată pentru copii despre viața olimpicului de culoare Wilma Rudolph, deoarece menționează rasismul cu care Rudolph s-a confruntat când a crescut în Tennessee în anii 1940. În districtul școlar independent Eanes din Austin, un părinte a propus înlocuirea a patru cărți despre rasism, inclusiv „Cum să fii antirasist”, de Ibram X. Kendi, cu copii ale Bibliei.

Ads

Dezbateri similare tulbură comunitățile din întreaga țară, alimentate de părinți, activiști și politicieni republicani care s-au mobilizat împotriva programelor școlare și a lecțiilor la clasă axate pe problemele LGBTQ și moștenirea rasismului în America. Toamna trecută, unele grupuri naționale implicate în acest efort – inclusiv No Left Turn in Education și Moms for Liberty – au început să circule liste cu cărți de bibliotecă școlară despre care au spus că „ îndoctrinează copiii cu o ideologie periculoasă ”.

Lupta este deosebit de aprinsă în Texas, unde oficialii statului republican, inclusiv guvernatorul Greg Abbott, au ajuns până la a solicita acuzații penale împotriva oricărui membru al personalului școlii care oferă copiilor acces la romane pentru tineri, pe care unii conservatori le-au etichetat drept „pornografie”.