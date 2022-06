Reţeaua pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei Împotriva Femeilor lansează luni, 6 iunie, o campanie naţională de eliminare a testelor de virginitate.

Cei de la VIF trag un semnal de alarmă legat de existenţa acestui tip de testare medico-legală despre care spun că este abuzivă şi traumatizantă.

Campania se numeşte #DeNetestat şi îşi propune să elimine definitiv din legislaţie, cu ajutorul unei petiţii, aceste teste. Petiţia poate fi semnată pe campaniamea.declic.ro. Cu toate că Organizaţia Mondială a Sănătăţii condamnă testarea virginităţii pentru că este o încălcare a drepturilor omului şi susţine că procedura nu poate demonstra virginitatea unei persoane, această practică încă există în România, susţin iniţiatorii proiectului. Încă există tinere care, forţate de părinţi, trebuie să-şi demonstreze virginitatea printr-un astfel de examen medical. Metoda, care mai este numită şi “examenul cu două degete” este folosită şi în cazul unor anchete penale, însă nu este relevantă medical nici în aceste situaţii, susţin cei care au început campania. Aceasta are drept componentă şi un clip impresionant realizat de regizorul Iulia Rugină.

Iulia Rugină, regizor al clipului campaniei #DeNetestat: “Toată povestea asta este o traumă îngrozitoare, cred că este nevoie ca aceste “examinări” care aparţin unui alt secol să fie scoase în afara legii”

“Am lucrat pe scriptul conceput de DDB, agenţia care s-a ocupat de partea de creaţie a campaniei, care exista când eu am intrat în proiect. Mi-am dorit să punem cel mai mare accent pe ce simte personajul. Până la urmă, toată povestea asta e o traumă îngrozitoare şi atunci ne-am concentrat pe emoţiile pe care le simte o tânără supusă acestui control – emoţie, frică, jenă, ruşine, abuz fizic şi probabil multe altele. Mi-am dorit să putem folosi muzică special compusă cât să putem controla emoţia din el şi să arătăm cumva lucrurile din interior. Practic am încercat să povestesc scenariul din interiorul emoţional al unei tinere care trece prin asta”, a declarat Iulia Rugină pentru News.ro

Regizorul Iulia Rugină explică necesitatea acestei campanii sociale. În opinia sa, acest tip de examinare încalcă drepturile omului şi provocă traume în cazul adolescentelor care trec prin acest proces. Iulia Rugină: “Dacă #DeNetestat îşi atinge scopul, cred că este un pas important în educaţia sexuală de care avem atât de multă nevoie în ţara asta”.

“#DeNetestat e o campanie absolut necesară. Cred că aşa gândeşte toată lumea care s-a implicat, pentru că e un proiect pro-bono în care am intrat cu toţii pentru că ni s-a părut important.

Cred că e nevoie ca aceste “examinări“ care aparţin unui alt secol şi unui alt tip de societate decât cea în care eu una îmi doresc să trăiesc, să fie scoase în afara legii. Încalcă drepturile omului, sunt extrem de traumatizante, invazive, provoacă traume şi proliferează nişte stereotipuri absolut nocive despre rolul femeii în societate. În plus, examenul ăsta e irelevant, e inutil, e o aberaţie în sine.

Dacă #DeNetestat îşi atinge scopul, cred că e un pas important în educaţia sexuală de care avem atât de multă nevoie în ţara asta. Pentru că vorbeşte de consimţământ în ceea ce priveşte opţiunea unei femei asupra propriului corp şi acolo zic că sunt probleme destul de mari. Şi mai vorbeşte despre faptul că o femeie nu e o marfă de schimb a cărei valoare creşte sau scade în funcţie de viaţa ei sexuală. Viaţa sexuală a unei femei o priveşte doar pe ea”, a spus Iulia Rugină.

Roxana Niţă, director de creaţie la agenţia de comunicare care s-a implicat în campanie, a explicat cum anume a pornit această idee. Roxana Niţă: „Din punctul de vedere al comunicării ne-am gândit că examenul de BAC ar fi o oportunitate foarte bună pentru a pune pe agenda publică acest examen inutil prin care trebuie să treacă anumite fete.”

„În februarie cred că am văzut o postare pe pagina de facebook a reţelei FILIA referitoare la aceste teste de virginitate şi m-a intrigat foarte tare subiectul şi în acelaşi timp m-a revoltat faptul că mai există aşa ceva în România şi i-am contactat pe cei de la Asociaţia ANAIS şi mi-au spus că recent ei împreună cu reţeaua FILIA şi cu Asociaţia FRONT au iniţiat o petiţie către Consiliul Împotriva Discriminării din România în care să le ceară un punct de vedere cu privire la aceste teste şi să ceară evident eliminarea acestora din serviciile de medicină legală şi ei mi-au spus că o campanie în acest sens ar ajuta foarte mult pentru că ar pune presiune pe autorităţi să înainteze procesul de a scoate în afara legii aceste teste de virginitate.

Momentan la nivel naţional există o descurajare doar, s-a emis o circulară în reţeaua naţională de medicină legală prin care se recomandă refuzul efectuării acestor examinări, dar nu există o reglementare expresă în acest sens”, a explicat Roxana Niţă.

Iniţiatorii campaniei vor ca testele de virginitate să fie eliminate din lege. În centrul campaniei este un filmuleţ în care o adolescentă se pregăteşte de cel mai greu examen din viaţa ei care nu este cel de Bacalaureat, ci cel de testare a virginităţii. Tânăra povesteşte ceea ce simte înainte de procedura medicală pe care este forţată să o facă la insistenţele tatălui. Toţi cei care doresc pot semna o petiţie pentru eliminarea testelor de virginitate din lege. La începutul anului, acest lucru s-a întâmplat deja în Marea Britanie.

„Din punctul de vedere al comunicării, ne-am gândit că examenul de BAC ar fi o oportunitate foarte bună pentru noi, pentru a pune pe agenda publică acest examen inutil prin care trebuie să treacă anumite fete. Campania va fi construită pe o paralelă între examenul maturităţii, examenul de Bacalaureat şi examenul de verificare a virginităţii, care încă se mai practică. Campania se numeşte #DeNetestat şi se învârte în jurul unui film emoţional pe care l-am regizat împreună cu regizoarea Iulia Rugină şi este un film care are ca protagonistă o adolescentă, o vedem pe ea într-un mediu care pare a fi un mediu academic, îi ascultăm monologul în care povesteşte despre toate anxietăţile pe care le are înainte să dea un examen, filmul are un twist, monologul conduce cumva la momentul în care aflăm că de fapt cel mai greu examen pe care tânăra îl are de susţinut nu este un examen şcolar, ci este acest examen de virginitate la care o conduce forţat tatăl său, clipul se termină cu un mesaj în care deconstruim acest concept de virginitate şi punctăm foarte bine faptul că virginitatea este un construct social şi că testarea virginităţii este o formă de discriminare şi că aceste teste sunt condamnate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi îndemnăm publicul să ne ajute să scoatem aceste teste în afara legii printr-o petiţie.

Petiţia va fi disponibilă pe platforma campaniamea.declic, am apelat la ei pentru că sunt foarte cunoscuţi în zona aceasta de petiţii şi aduc greutate campaniei, este o petiţie simplă pe care oricine o poate semna completându-şi numele, adresa şi telefonul.

Sunt vizate Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justiţiei şi Institutul de Medicină Legală. Noi vizăm palierul în care testele sunt făcute la cerere de către părinţi. Şi în situaţiile care au legătură cu o anchetă penală este la fel de irelevant testul pentru că el presupune cumva examinarea himenului, această membrană pe care unele femei este posibil nici să nu o aibă sau să o piardă în copilărie nu ştiu, călărind sau căzând de pe bicicetă sau făcâd diverse activităţi şi cumva Organizaţia Mondială a Sănătăţii spune că aceste teste de verificare a himenului au o acurateţe medicală sub 10%. Cumva în ambele scenarii acest test este foarte puţin relevant medical, dar noi în principal în această campanie vizăm testele care sunt făcute la cerere de către părinţii care vor să controleze sexualitatea femeilor până la urmă”, a explicat pentru news.ro Roxana Niţă.

Andreea Cornea, psiholog în cadrul reţelei VIF cu specializare în psihoterapia traumei, a vorbit despre necesitatea acestei campanii în România dar şi despre modul în care adolescentele pot fi afectate de această procedură. Cornea: „Majoritatea se simt ruşinate, se simt poate vinovate, simt că nu au control asupra propriului corp”

„Era nevoie de această campanie pentru a trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte acest fenomen care are un impact destul de puternic asupra adolescentelor, ne dorim să vedem ce putem face în raport cu acest aspect, dacă reuşim să nu mai existe examinarea aceasta.

Impactul este unul destul de puternic, este o procedură invazivă şi intruzivă, este un procedeu prin care fetele sunt examinate majoritatea împotriva voinţei lor, sunt supuse la o astfel de examinare în urma cererii unuia dintre părinţi sau pentru că sunt într-un proces şi este nevoie de un certificat în direcţia aceasta.

Majoritatea se simt ruşinate, se simt poate vinovate, simt că nu au control asupra propriului corp, că nu au voie să spună ”nu” sau, chiar dacă spun ”nu”, nu sunt auzite, că nimeni nu le ia în seamă. Ruşinea este una dintre emoţiile cele mai vizibile după, este foarte dificil să-ţi doreşti să spui ”nu” şi să spui ”nu”, poate, dar să nu fii auzită, ascultată, să nu se ţină cont de ceea ce tu spui.

Noi ne dorim să ajungă campania la cât mai multe persoane, pentru că foarte mulţi nici nu ştiu, discutând aşa în stânga dreapta în perioada aceasta am ajuns la concluzia că sunt foarte mulţi oameni care nici nu ştiu că se întâmplă încă.

Ar trebui să-i învăţăm pe copii încă de mici să spună ”Nu”, să spună ”Nu ai voie să te apropii de mine, nu ai voie să mă loveşti, nu-ţi dau voie să faci asta””, a spus psihologul Andreea Cornea.

În 2019, testele de virginitate au reprezentat 2% din totalul examinărilor din cadrul unităţilor aflate în subordinea Institutului de Medicină Legală Mina Minovici (INML) – adică, aproximativ 1.000 de teste. Aceste teste sunt realizate în diverse unităţi de medicină legală din ţară, din toate judeţele. În prezent, există două tipuri de examene: cele care au legătură cu o anchetă penală şi cele realizate la cerere, de către părinţi – în special, de către taţi.

Reteaua VIF - #DeNetestat from DDB Romania on Vimeo.