Aproape 80 de teste pentru Covid făcute în școli au fost pozitive joi. Ministerul Educației, precizări despre suplimentarea lor

Ministerul Educaţiei a transmis joi, 9 decembrie, că în urma testelor rapide pentru Covid-19 făcute în școli au fost raportate 76 de cazuri pozitive, până la ora 19.00. Instituția a făcut precizări și în legătură cu testele care ar trebui să mai ajungă de la DSU, ținând cont că numărul acestora este insuficient pentru săptămâna viitoare.

Din totalul testelor pozitive, patru au fost deja confirmate prin teste PCR, trei au fost infirmate, iar 69 nu au încă rezultat de confirmare/infirmare, precizează Ministerul Educaţiei, într-un comunicat.

În altă ordine de idei, Ministerul Educaţiei anunţă că va solicita clarificări suplimentare privind livrarea a 7 milioane de teste de salivă.

"Referitor la solicitarea adresată DSU/IGSU de către Ministerul Educaţiei cu privire la graficul de aprovizionare cu teste, prin răspunsul comunicat în această seară ni s-a adus la cunoştinţă faptul că 'a fost recepţionată cantitatea de 8.000.000 bucăţi, rămânând de livrat doar 7.000.000 de bucăţi, deoarece furnizorii DDS Diagnostic SRL şi ISSOSOCIAL MEDIA SRL nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale'. În răspunsul primit nu ni s-a comunicat data la care vor fi livrate cele 7.000.000 de teste. Ca atare, Ministerul Educaţiei va solicita clarificări suplimentare cu privire la acest aspect", se arată în comunicatul citat.

Ministerul Educaţiei reiterează că "nu are competenţe/responsabilităţi în a se pronunţa asupra unor date evaluate şi stabilite de autoritatea ce are în atribuţii desfăşurarea procedurii de achiziţie publică, respectiv contractarea şi gestiunea bugetului aferent, neputându-se pronunţa în niciun fel asupra unor aspecte care privesc firmele furnizoare, preţurile de achiziţie sau alte detalii ce ţin de organizarea licitaţiei şi nici asupra unor chestiuni ce ţin de încheierea/executarea unor contracte în care Ministerul Educaţiei nu are vreo calitate".

