Anunț neobișnuit al SUA. Pentagonul declară în avans efectuarea unui test cu rachetă balistică intercontinentală

Statele Unite au anunţat marţi, 6 septembrie, că vor efectua în ziua următoare un test cu rachetă balistică intercontinentală (ICBM).

În practica Washingtonului este neobişnuit ca astfel de teste să fie anunţate în avans, decizia de marți având scopul să prevină o agravare a tensiunilor cu Rusia în contextul conflictului din Ucraina, relatează AFP.

”Acest test de rachetă Minuteman III neînarmată va avea loc mâine dimineaţă, 7 septembrie, de la Baza Forţelor Aeriene Vandenberg, California”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Pentagonului, generalul Pat Ryder.

”Acesta este un test de rutină care a fost planificat de mult timp şi care, la fel ca testele anterioare, va valida şi verifica eficacitatea şi pregătirea sistemului”, a adăugat el, subliniind că ”Statele Unite au notificat în avans guvernul rus.”

De obicei, Statele Unite nu îşi anunţă testele de rachete ICBM în avans.

Ultimul test al Minuteman III, o rachetă echipată cu un focos care în timp de război poate transporta o bombă nucleară, a fost amânat de două ori. Programat iniţial pentru martie, a fost amânat pentru prima dată din cauza invaziei Rusiei în Ucraina, Washingtonul temându-se că Moscova va folosi acest test obişnuit pentru a extinde conflictul la alte ţări.

A doua oară, în august, testul a fost amânat după vizita preşedintei Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, în Taiwan, insulă revendicată de autorităţile chineze, pentru a nu agrava tensiunile cu Beijingul.

Testul a fost finalizat cu succes pe 16 august.

Racheta de tip Minuteman III, care are capacitate nucleară, produsă de Boeing Co. (BA.N), este cheia arsenalului strategic al armatei americane. Racheta are o rază de acţiune de peste 9.660 de kilometri şi poate călători cu o viteză de aproximativ 24.000 kilometri pe oră.

Rachetele sunt depozitate în silozuri subterane operate de echipaje de lansare.