Primăria Capitalei a plătit datoria de 500 de milioane de lei către Termoenergetica: ”Această cursă contra-cronometru și-a atins scopul”

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan anunţă joi, 29 decembrie, că a plătit datoria de 500 de milioane de lei către Termoenergetica, după ce a achiziţionat un credit bancar.

”Astăzi am plătit datoria de 500 de milioane de lei către Termoenergetica, ceea ce înseamnă că această cursă contra cronometru parcursă de Primăria Capitalei şi-a atins scopul”, a scris primarul pe Facebook.

Nicuşor Dan a precizat că ”imediat ce Guvernul le-a permis, pentru o perioadă foarte scurtă însă, ridicarea plafonului de îndatorare, a parcurs în timp record, împreună cu colegii lui si cu reprezentantii bancilor, toate procedurile necesare achiziţionării unui credit, comprimând în doar o lună demersurile care în mod normal ar fi durat trei luni”.

”Am achiziţionat creditul de la Unicredit, am luat avizele necesare, am retras banii şi am achitat datoria. Mulţumesc încă o dată tuturor celor implicaţi în acest proces!”, mai spune primarul Capitalei.