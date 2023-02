Cât durează să primești o mașină nouă comandată în 2023: ”Producția e mai mare anul ăsta și au început să apară stocuri”

Criza semiconductorilor a lovit masiv industria auto, astfel că anul 2022 a fost marcat de termene uriașe de așteptare pentru livrarea mașinilor noi, toți producătorii fiind afectați. În funcție de mașina comandată, românii așteptau și mai bine de un an ca să intre în posesia vehiculului.

Estimările experților arată că această criză a semiconductorilor ar putea persista până în 2024, însă notau o îmbunătățire în 2023. Acest lucru a fost confirmat și de un dealer auto pentru Ziare.com, care a explicat că în 2022 ”nu prea a avut ce să vândă”, însă că anul 2023 deja arată mai bine, cu stocuri existente și timpi de așteptare mai mici.

Acesta arată că reprezentanțele au în stoc versiunea standard a diverselor vehicule, lucru care nu s-a întâmplat și anul trecut, dar și că producătorii au găsit diverse moduri prin care să faciliteze producția în ciuda crizei semiconductorilor, cum ar fi să mai reducă din dotări.

”Producția e mai mare anul ăsta și au început să apară stocuri. Dacă te uiți efectiv pe fiecare pagină la câte o reprezentanță auto, o să vezi că sunt mașini în stoc și oferte deja făcute, ceea ce anul trecut nu prea se întâmpla. Anul trecut nu prea aveai ce să vinzi. Nici nu te credea lumea la început. Îi spuneai clientului că vine mașina în 7 luni și toată lumea credea că minți.

Anul ăsta e mai bine. Oricum au mai și redus producătorii din dotări. Dau exemplu opțiunea cu suportul lombar pe scaunele din față. Dacă puneai opțiunea acum doi ani, îți venea cu suportul pe ambele scaune. Dacă pui opțiunea acum, îți vine doar pe scaunul șoferului”, arată dealer-ul auto.

Referitor la timpul de așteptare pentru o mașină nouă în 2023, dealer-ul arată că nu poate face o predicție generală pentru că depinde de la caz la caz, factorul decisiv fiind cu cât de multe dotări configurează clientul mașina.

”Producătorii au versiuni de mașină standard. Tu, la mașina asta, poți să-ți adaugi anumite opțiuni de care dispune producătorul respectiv. Cu cât îți pui mai multe opțiuni pe mașină, termenul de producție crește. Fiecare dotare necesită semiconductori. Cu cât dotările sunt mai complexe, cu atât intră mai mulți semiconductori în mașina respectivă și cu atât îți prelungește și termenul de producție la ea.

În funcție de producător: de exemplu Toyota o face în două luni, una standard, iar Mercedes/Audi/BMW poate ți-o face în trei luni pentru că include în versiunea standard mai multe dotări. Cu cât îți pui mai multe dotări, ajungi să ți-o dea și în mai bine de un an. Când dai o comandă de mașină, dealer-ul o preia și o trimite la fabrică. Și fabrica se uită peste ea și evaluează dotările. Și ei zic: are multe dotări puse pe ea, o băgăm în coadă, că pe mine mă interesează să produc mașina. Practic mașinile care nu au foarte multe dotări ajung să fie în față pentru că se pot produce rapid”, explică dealer-ul autor.

Românii, nemulțumiți de timpul uriaș de așteptare: ”Am luat la pas reprezentanțele auto și am fost îngrozit”

Au existat numeroase experiențe ale românilor privind termenul uriaș de așteptare pentru livrarea mașinilor noi care au fost distribuite pe rețele sociale precum Facebook, Reddit sau forumuri.

”Cum zice și titlul am nevoie de o mașină nouă. Am luat la pas reprezentanțele auto și m-am îngrozit. Pe puțin creșteri de 3.000 euro față de anul trecut la aceleași modele. Caut o mașină de clasă compactă pe benzină. Pe lângă termenele de livrare absolut demente (9 luni la Kia - parcă se naște, nu se fabrică) nici calitatea nu pare ca cea de acum 5 ani când am luat actuala mașina. Voi ce faceți? Mai luați mașini noi?”, este o postare publicată în 2022 pe Reddit.

”După mult debate, noi ne-am luat una nouă prin programul rabla (mașina actuală are undeva la 15 ani). Aproape 3 luni am colaborat cu diverse firme pentru a ne găsi ceva second hand. Prețurile au crescut și acolo foarte mult și personal nu cred că merita. Noi am luat ceva ce fusese pre-comandat de dealer. A durat cam 6 luni de la comandă până la producție si o să mai dureze cam 1 lună maxim livrarea”, este un răspuns primit.

”Și eu am un Ford Puma ST Line cu 155CP comandată, am comandat-o în Noiembrie 2021 și la ultima verificare POATE o livrează in Septembrie anul acesta (n.r. - 2022), asta după ce îmi dăduseră o confirmare de livrare la început de iunie. Mi-au arătat cum efectiv numărul meu de mașină comandată a dispărut de la livrare în iunie la “no production date available yet” cu o săptămână înainte de termenul promis.

De nervi nici nu i-am mai sunat să-i întreb dacă au primit o altă confirmare de livrare, le-am zis să mă sune atunci cand au mașina livrată în curtea reprezentanței să mă duc să o iau”, este alt răspuns primit.

Criza semiconductorilor - pierderi de 100 de miliarde de euro

Lanțurile de aprovizionare au fost perturbate de lockdown-urile impuse în pandemia de coronavirus, iar ulterior a izbucnit războiul din Ucraina. Ucraina producea 90% din neonul care are o calitate potrivită pentru producţia de semiconductori din SUA. Pe de altă parte, Rusia exporta peste o treime din paladiul utilizat de SUA în fabricarea semiconductorilor. Astfel, companiile s-au trezit cu stocuri doar pentru satisfacerea producției imediate și au fost nevoie să se orienteze spre furnizori alternativi.

Așa a ajuns industria auto să aibă un deficit de aproximativ 18 milioane de mașini în întreaga lume, cu o pierdere a companiilor de 100 de milioane de euro în anii 2021 și 2022, potrivit unei analize de la finalul anului 2022, citată de Agerpres.

Aceeași analiză arată că, la finalul anului 2022, producția de mașini încă era ”de departe sub nivelul din 2019”, dar și că Europa a simțit mai puternic criza semiconductorilor decât China sau America de Nord.

Acest lucru a influențat inclusiv piața mașinilor second hand, potrivit Auto Trader, care gestionează cel mai mare magazin auto online din Marea Britanie, citat de Ziarul Financiar.

Concret, susține că prețurile mașinilor second hand au ajuns în anumite cazuri mai mari decât cele ale mașinilor noi pentru prima dată în istorie. Estimarea din anul 2022 era că una din cinci mașini second hand care au mai puțin de un an vechime sunt vândute la prețuri mai mari decât cele noi același model.

Acest lucru s-a întâmplat și în România. În anul 2022, mașinile second hand cu o vechime de 3-5 ani și rulaj redus cumpărate de la dealerii auto au înregistrat o creștere a prețului cu câteva mii de euro din cauza cererii mari și a faptului că românii nu erau dispuși să aștepte un an după o mașină nouă, potrivit Wall-Street.

Potrivit datelor INS, înmatriculările mașinilor noi au scăzut cu 7% în prima jumătate a anului 2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021. Potrivit datelor Asociatiei Constructorilor de Autoturisme din România, citate de Știrile ProTv, în 2022 Dacia a vândut cele mai multe autoturisme. Pe locul doi au fost mașinile vândute de Toyota, iar pe trei cele de Hyundai, Ford, Skoda, Volkswagen și Renault. De altfel, tot anul trecut cele mai mari întârzieri privind livrarea au înregistrat mașinile de lux.