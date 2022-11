Tinerii care și-au cumpărat teren și locuiesc într-o autorulotă până ridică o casă la țară: "Am luat 5.300 mp" VIDEO

Tot mai mulți români visează la o casă la țară. Unii o cumpără gata construită, iar alții achiziționează un teren pe care o ridică.

Este cazul unor tineri care au fost fermecați de zona dintre Viscri și Saschiz și au cumpărat un teren într-un sat de pe Via Transilvanica. Cei doi vor să înceapă la primăvară construcția, iar până când va fi gata, vor locui într-o autorulotă, după cum a relatat unul dintre ei pe Facebook.

"În sfârșit putem spune și noi că am început cu adevărat un proiect nou. Până acum, tiny house-ul nostru a fost (și va mai fi în continuare pentru o perioadă destul de lungă) un Sprinter 4x4 custom built.

Pentru că ne-a plăcut foarte mult zona de la Viscri în sus, până spre Saschiz, tocmai am cumpărat și noi o bucată de teren într-unul din satele de pe Via Transilvanica, pe numele sau Cloasterf. Studiem acum ce să construim și am găsit multe idei faine pe grup.

Pentru moment, noul nostru teren este doar o parcare pentru autorulotă și teren de cultivat lucerna pentru animalele unui vecin: )) Dar din primăvară schimbăm macazul", a scris tânărul pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas.

Într-un comentariu, acesta a dat detalii despre teren: "Noi am luat 5300 mp. La preț nu știu dacă e relevant, pentru că e luat de la un prieten. Dar în zonă, prețurile variază oricum foarte mult, în funcție de apropierea de sat, cât de mare e terenul dacă există apă, gaz, canalizare, curent, dacă-s actele în regulă. Din ce am studiat noi, între 15 și 30 EUR/mp."

Autorulota în care locuiesc cei doi a fost construită chiar de tânărul care a făcut postarea, după cum a relatat într-un videoclip pe YouTube.