A murit Teodor Corban: reputatul actor avea 65 de ani

Teodor Corban, cunoscut pentru rolurile din filmele „Aferim”, „După dealuri” sau „Poziţia copilului”, a murit la vârsta de 65 de ani.

Teodor Corban, născut la 28 aprilie 1957, la Iaşi, a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică în 1985, la clasa prof. Dem Rădulescu - Dragoş Galgoţiu. Între 1985 şi 1988 a fost actor pe scena Teatrului „V. I. Popa” din Bârlad, apoi a jucat la Teatrul Dramatic din Constanţa.

Din 1989 a fost angajat la Teatrul Vasile Alecsandri din Iași, unde a jucat în zeci de roluri.

Într-un interviu realizat în anul 2019, la împlinirea a 30 de ani de teatru, marele actor mărturisea, referitor la regrete: „Cred că sunt cele pe care le are orice actor cu bun simț și cu toată țigla pe casă. Nu regret anumite roluri, ci doar paleta de personaje pe care mi-ar fi plăcut să o am. Regret că nu am jucat suficient la vârsta mijlocie, atât cât puteam să joc. Între 35-45-50 ani cred că erau roluri pe care aș fi putut să le fac foarte bine, dar așa a fost. Este un regret pe care îl au toți actorii, și mai ales actrițele, ca să bag zâzanie (râde)"jatul Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi fiind aplaudat pentru numeroase roluri.

În film a ajucat în „Aferim!” (2015), „Un etaj mai jos” (2015), „Betoniera” (2013), „O vară foarte instabilă” (2013), „Poziţia copilului” (2013), „După dealuri” (2012), „Bora Bora” (2011), „De azi înainte” (2011), „Portretul luptătorului la tinereţe” (2010), „Amintiri din Epoca de Aur 1 - Tovarăşi, frumoasă e viaţa!” (2009), „Amintiri din Epoca de Aur 2 - Dragoste în timpul liber” (2009), „Francesca” (2009), „The Yellow Smiley Face / Faţa galbenă care râde” (2008), ”4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” (2007), ”California Dreamin' (nesfârşit)” (2007), ”A fost sau n-a fost?” (2006), „Lombarzilor 8” (2006), ”Călătorie la oraş” (2003).

A fost recompensat cu: Premiul Excelenţa în domeniul cultural-artistic - "Seara valorilor" 2015, Premiul la categoria ARTE, Gala "Oamenii Timpului" - 2015, Premiul pentru Cel mai bun actor in rol principal pentru rolul Costandin din filmul "Aferim!" -Gala Premiilor Gopo 2016, A avut colaborări cu TVR, Radio Iaşi, Radio HIT.