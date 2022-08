Cine este Teodor Atanasiu, instalat într-o funcție bănoasă la Transelectrica. Fost ministru PNL și păpușar al jocurilor de culise

Liberalul Teodor Atanasiu are toți apropiații instalați în funcții bănoase la stat FOTO Facebook / Teodor Atanasiu

Fostul ministru al Apărării și lider PNL Teodor Atanasiu a fost numit în Consiliul de Supraveghere al Transelectrica, fiind recuperat de liberali după ce în urmă cu doi ani acesta a rămas fără locul călduț de la ANRE, unde a fost instalat în 2017 după ce nu a prins un nou mandat de parlamentar.

Teodor Atanasiu revine într-o funcție publică, sprijinit de PNL, după ce, în 2020 a rămas fără susținerea partidului de a rămâne în Consiliul de Supraveghere a Autorității Naționale pentru Reglementarea în Energie (ANRE), unde a fost instalat în 2017 și unde avea un venit lunar de aproximativ 10.000 de euro. Acesta a prins locul la stat după ce la alegerile din 2016 nu a reușit să câștige al treilea mandat de parlamentar din partea PNL.

Politician cu ștate vechi în PNL, Atanasiu a fost ministru al Apărării în Guvernul Tăriceanu, prim-vicepreședinte al Partidului, șeful Consiliului Județean Alba și fost parlamentar timp de două mandate, fiind recunoscut în trecut pentru jocurile de culise din interiorul partidului. După fuziunea dintre PNL și PDL din 2014, Atanasiu vorbea atunci, într-o ședință internă, despre acapararea cu totul a PDL.

"Noi, fără PDL, nu câştigam preşedintele. Ne-am ținut de nas și am făcut un compromis. Le-am dat și iluzia că o să aibă prim-ministru. Vă dau în scris că nu o să-l aibă! Deci partidul ăsta va fi al vostru, nu al lor. Am avut nevoie de ei, acum nu mai am nevoie. Le-am spus că, dacă pleacă mâine, îmi fac un bine. Tot cu 45% rămân și nu mă mai întreabă nimeni ce e cu Boagiu, ce-i cu Anastase, ce-i cu Boc, ce-i cu dracu și cu lacu. Nu o să plece, nu-s proşti. O să convieţuim cu ei. Liderii lor o să dispară rând pe rând", afirma acesta.

De la uzina mecanică la guvern

De profesie inginer, Atanasiu este absolvent al Institutului Politehnic din Cluj-Napoca. Mai apoi, în 1999, a absolvit cursuri de management financiar, management competitiv și managementul relațiilor cu clienții la The Open University of Business School.

În ce privește parcursul profesional, Atanasiu a început ca inginer în 1987 la Uzina Mecanică din Cugir, fiind promovat în 1995 ca șef de atelier iar mai apoi, în 1997, ca director. În paralel, acesta activa și în cadrul Fondului Proprietății de Stat și ca director al S.S. Apa CTT S.A Alba Iulia, firmă aflată în subordinea CJ Alba.

În politică s-a implicat din 1990, la 28 de ani, când s-a înscris în PNL. Trei ani mai târziu acesta conducea deja organizația județeană ALBA și era recunoscut în partid ca fiind un apropiat al fostului premier Călin Popescu Tăriceanu. În 2004, Atanasiu ajunge președinte CJ Alba pentru câteva luni. În același an, Atanasiu este instalat ca ministru al Apărării în guvernul Tăriceanu, funcție în care rezistă timp de doi ani și se remarcă printr-un conflict cu președintele de la acea vreme, Traian Băsescu.

Războiul cu Băsescu

Disputa dintre Atanasiu și Băsescu a plecat de la retragerea trupelor românești din Irak, liberalul susținând atunci venirea acasă a militarilor români, în timp ce șeful Statului se opunea. Totodată, Atanasiu susținea atunci în spațiul public că știe de la Direcția de Informații Militare că purtătorul de cuvânt al Administrației Prezidențiale, Adriana Săftoiu, ar fi dat „pe surse” informații care să-l discrediteze. Ulterior Săftoiu a depus o plângere penală împotriva lui Atanasiu pentru abuz în serviciu.

FOTO Facebook / Teodor Atanasiu

În septembrie 2006 Traian Băsescu ajunge să-l suspende din funcție pe Atanasiu, afirmând că dorește să îndepărteze „orice suspiciune de influențare a anchetei având în vedere declanșarea procedurii de urmărire penală”. O lună mai târziu însă, procurorii decid neînceperea urmăriri penale. Atanasiu urmează să atace în instanță suspendarea sa pentru a reveni la ministerul Apărării, dar în zadar.

Chiar și așa, liberalul ajunge președinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) până în 2008, când Atanasiu este răsplătit de către partid cu un loc eligibil pe listele de deputați. La finalul primului mandat, acesta deschide gura în plenul Camerei doar de 6 ori, reprezentând aproximativ 10 minute în patru ani. În 2012 acesta ajunge din nou parlamentar, de data aceasta la Senat, unde, în patru ani, are doar patru intervenții în plen, una dintre ele fiind la depunerea jurământului.

A divorțat după 20 de ani pentru o soție mai tânără

Inspirat probabil de Călin Popescu Tăriceanu care a divorțat de mai multe ori pentru a se căsători cu femei mai tinere, Atanasiu ajunge pe prima pagină și a tabloidelor de scandal după ce în 2005 acesta a divorțează de soția sa cu care avea deja un mariaj de 20 de ani. Două luni mai târziu se recăsătorește cu Laura-Maria Bișboacă, o traducătoare de limba engleză și franceză care la vremea respectivă avea 25 de ani. Atanasiu avea 43.

Noua nevastă a liberalului ajunge în mai multe funcții impresionante. În 2004 este consilier la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul din cadrul Guvernului, iar apoi, în 2006 este aleasă vicepreședinte al Organizației Județene de Femei a PNL Alba. În aceeași perioadă, aceasta ajunge angajată la ASF, de unde demisionează cu doar câteva săptămâni înainte de izbucnirea scandalului privind soțiile de politicieni care ajung aici pe salarii de mii de euro. Ulterior, aceasta ajunge la BNR, destinați recentă a numeroase sinecuri de partid.

Probleme cu justiția

Atanasiu are noi probleme cu justiție în 2012, după referendumul organizat pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. Alături de Dumitru Samson, acesta a fost urmărit penal de DNA Cluj pentru infracțiuni la legea referendumului, fiind suspectat că și-a folosit influența pentru a obține foloase de natură electorală pentru partidul din care face parte, pentru promisiune, oferire sau dare de bani, bunuri sau alte foloase în scopul de a determina alegătorii să voteze în cadrul referendumului.

Procurorii susțineau atunci că Atanasiu s-ar fi înțeles cu Samson pentru a iniția o acțiune de mobilizare a electoratului din Transilvania și Banat la referendum prin sensibilizarea acestuia cu sume de bani sau alte foloase materiale. Câteva luni mai târziu însă, Atanasiu este scos de sub urmărire penală.

În 2013 numele lui Atanasiu ajunge vehiculat în presă pentru preluarea ministerului Economiei. În cele din urmă PNL îl propune în funcție pe Andrei Gerea.

Averea trecută pe numele soției

Conform ultimei declarații de avere publicate în 2020, când lucra la ANRE, Atanasiu deține patru terenuri intravilane, dintre care trei dintre ele sunt trecute pe numele soției, Laura. La fel este și în cazul clădirilor deținute de liberal. Din cele patru case de vacanță, toate în Alba, trei dintre ele sunt trecute pe numele soției. Atanasiu mai deține un Volkswagen Tiguan, un BMW X6 și „diverse bijuterii” în valoare de 32.000 de euro.

În 2020, liberalul avea declarat în conturi puțin peste 500.000 de lei, în timp ce soția sa figurează cu peste 1 milion de lei.