Procesul „avocatului Casanova”. Juristul care și-a adus iubita în pragul sinuciderii susține că femeile i-au pus gând rău

Irinel Caius Iliescu – juristul care și-a terorizat partenera de viață până a adus-o în pragul sinuciderii – a fost audiat luni, 3 octombrie, la Tribunalul București, în dosarul în care este acuzat de procurori de tentativă de omor și șantaj. Așa cum se întâmplă de regulă în dosarele de violențe în cuplu, Irinel Caius Iliescu a încercat să-l convingă pe judecător că el este victima, iar femeile i-au pus gând rău: fosta iubită, avocata ei și procuroarea de caz.

De drept, Irinel Caius Iliescu este de profesie consilier juridic, dar – de fapt – este un mic țepar: de-a lungul timpului numele lui apare în tot felul de escrocherii, de la căpitan de vas, om de afaceri, politician aspirant al UNPR, apoi așa-zis avocat.

Numele lui Irinel Caius Iliescu nu a devenit unul de notorietate atunci când se dădea drept investitor și a preluat nava „Prinț Constantin” pentru a o transforma într-o ambarcațiune de lux. Nici ulterior, când se dădea căpitan și și-a lăsat vaporul – în esență, o cârciumă plutitoare – în paragină pe malurile Dunării.

Irinel Caius Iliescu a devenit cunoscut opiniei publice drept „Avocatul Casanova” în 2017, atunci când a fost arestat preventiv după de partenera lui de viață s-a aruncat de la etajul 15 al unui bloc dintr-un complex rezidențial.

Cum femeia a supraviețuit tentativei de sinucidere, căderea fiindu-i atenuată de o copertină de la etajul 5, anchetatorii au aflat – imediat ce acesta și-a revenit din comă – că Irinel Caius Iliescu o teroriza de luni întregi: i-a luat mașina, casa, o bătea și n-o lăsa să comunice cu nimeni din exterior.

De altfel, pe contul lui de Facebook, Irinel Caius Iliescu (foto) își arată și o latură mai puțin elevată:

Cum se disculpă agresorul: „Ce, trebuia să ies cu octagenare?!”

Procesul de tentativă de omor al lui Irinel Caius Iliescu e pe final la Tribunalul București, așa că a venit rândul agresorului să prezinte versiunea lui în fața instanței.

Ca orice poveste de dragoste cu năbădăi, Irinel Caius Iliescu se ținea de inimă în fața judecătorului Vlad Andriescu și spunea că are „o afecțiune gravă cu un diagnostic imprevizibil”.

Asta nu l-a oprit să țipe la avocata părții civile (cea care o reprezintă pe victima lui) și să o acuze pe procuroarea de caz de „represiune nedreaptă”.

Cu privire la magistratul care i-a întocmit rechizitoriul, Irinal Caius Iliescu a spus că nu înțelege cum procuroarea l-a acuzat că își alegea drept victime „femei tinere”.

„Păi, ce, trebuia să ies cu octagenare?!”, a combătut căpitanul „Prințiului Constantin”.

Pe același fir logic, Iliescu a considerat că pe nedrept procuroarea a reținut în rechizitoriu că și-a ales ca victime „mame singure sau femei vulnerabile”.

„Mame singure…Ce era să aleg, femei măritate?”, se întreba, retoric, consilierul juridic.

Numai că limba de lemn din rechizitoriu i-a jucat feste lui Irinel Caius Iliescu, dovedind că – deși se recomandă a fi jurist – nu stăpânește limbajul pretențios.

În timp ce acesta încerca să articuleze corect în fața judecătorului cuvântul „vulnerabilizare” magistratul i-a tăiat-o, scurt: „Nu vă aruncați la cuvinte mari, pe care nu le înțelegeți”.

Așa și-a mai scurtat Irinel Caius Iliescu introducerea stufoasă și a început să vorbească despre acuzațiile care îi sunt aduse.

Caius Iliescu, supărat-foc pe procuroarea de caz

„Cu așa-zisa parte vătămată am avut o relație de concubinaj timp în care – există și probe video – acesta m-a însoțit de bunăvoie în excursii în Italia, în Bulgaria. În rechizitoriu scrie că o trezeam noaptea și o băteam. Nu există probe pentru asemenea fapte violente. Sunt acuzat că o băteam de seara până dimineața, dar există probe că ziua beam vinuri scumpe în Franța, mergea și își cumpăra pantofi de 600 de euro. Am început aceasta relație în martie (n.r. – 2017) și gestul ei inexplicabil a fost în noiembrie. Eu nu voiam decât să pun capăt acestei relații instabile. Tot timpul îmi cerea bani, iar eu i-am tot dat, cu împrumut. Apoi am realizat că nu este vorba despre o relație sentimentală și nu i-am mai dat, pentru că am realizat că eu pentru ea nu sunt decât un card (n.r. – bancar). În seara în care ne-am întors de la Mall nu ne-am certat, ci i-am spus să nu mai bea cidru în mașină, apoi a băut Moet (n.r. – șampanie). Ea trebuia să mă reprezinte într-un process legat de custodia copiilor. Mi-a spus că are datorii și să îi dau bani, iar eu am refuzat. Mai scrie și presa că eu vindeam casele concubinelor! Păi eu le cumpărasem înainte! Ruxandra Ionescu (n.r. – procurorul de caz) m-a transformat în fața presei într-un răufăcător cu multe subtilități. Mi-a distrus imaginea, a creat din mine un monstru. De fosta soție nu m-am despărțit așa cum scrie în rechizitoriu, că a scăpat ea, ci prin divorț, pentru adulter. Susțineam financiar o biserică, iar preotul a venit cu acatistul din care reieșea că se culca cu trei bărbați!”, a relatat inculpatul.

Versiunea femeii, prezentată în rechizitoriu, e fundamental diferită:

„Am fost supusă unor violenţe în stil barbar. (…) Ceea ce altora li s-a întâmplat în câţiva ani, mie mi s-a întâmplat în câteva luni. Era imposibil să iau legătura cu cei dragi mie, aceşti maniaci au metodele lor şi sunt foarte precauţi. Vecinii, chiar dacă ne auzeau, nu aveau cum să intervină. Iar o mare problemă – şi sper ca acest lucru să se schimbe în România – e faptul că trebuie să ai un martor ca să demonstrezi violenţa domestică”, a mărturisit femeia, avocat de profesie.

Ea a aflat la un moment dat că şi fosta soţie a lui Caius Iliescu a ajuns în pragul sinuciderii, luând un pumn de pastile.

„Fosta lui soţie e născută în aceeaşi zi cu mine, a fost crunt când am aflat. Îmi amintesc că eram plină de vânătăi în apartament după ce mă bătuse, în momentul în care m-am aruncat (…) Mi-aş dori să fiu un pion în lupta împotriva violenţei domestice, să putem preveni astfel de cazuri. Eu am trecut printr-o poveste de groază, dar am convingerea că justiţia va face dreptate, iar acest nemernic va ajunge acolo unde îi este locul”.

Caius Iliescu vrea să scape mai „ieftin”

În procesul pe fond al lui Irinel Caius Iliescu va fi discutată schimbarea de încadrare juridică din infracțiunea de tentativă la omor în determinarea sau înlesnirea sinuciderii în forma prevăzută la aliniatul 4 din art. 191 Cod penal:

„Dacă actele de determinare sau înlesnire prevăzute în alin. (1)-(3) au fost urmate de o încercare de sinucidere, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate”.

Numai că pe lângă acest capăt de acuzare, Irinel Caius Iliescu are și o faptă de șantaj reținută în sarcina lui, plus cele de violență domestică, toate comise în forma concursului de infracțiuni.

Acuzațiile Parchetului de pe lângă Tribunalul București

Potrivit anchetatorilor, Irinel Iliescu obişnuia să îşi bată iubita şi îi restrânsese viaţa personală în aşa fel încât aceasta rămăsese fără prieteni.

Bărbatul i-ar fi interzis să-şi mai practice profesia de avocată şi a constrâns-o pe femeie să îi cedeze jumătate dintr-un imobil pe care îl deţinea în Bucureşti şi să îşi amaneteze autoturismul, inculpatul obţinând, în acest fel, foloase în valoare de 23.000 de euro.

În acest context, femeia a cedat psihic şi s-a aruncat de la etajul 15 al Complexului Rin Grand Residence la data de 17 noiembrie 2016, în jurul orei 8.00, aceasta căzând iniţial pe o copertină.

„Constrângerea exercitată de Iliescu Irinel-Caius asupra victimei a constat într-o stare de teroare continuă provocată de către acesta prin acţiunile şi manifestările din perioada martie-noiembrie 2016, constrângere care a fost de asemenea natură încât nu a lăsat victimei nicio posibilitate concretă de a acţiona altfel, ori de a se împotrivi, neputând astfel să decidă liber din cauza violenţelor şi presiunilor la care era supusă”, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

De asemenea, poliţiştii au descoperit şi faptul că, în trecut, bărbatul ar fi procedat la fel şi cu alte patru femei, potrivit unor surse judiciare.