Se știe prima finalistă de la Cincinnati! Meci dominat clar de liderul mondial VIDEO

Ashleigh Barty a trecut de Angelique Kerber, scor 6-2, 7-5, și s-a calificat în finala turneului de la Cincinnati. Ea a dominat meciul și a trimis 12 ași, dovedind încă o dată că e forța principală din WTA.

Barty va juca în finală cu învingătoarea dintre Karolina Pliskova și Jil Teichmann.

Dacă va câștiga turneul, Barty va depși granița celor 10.000 de puncte și își va asigura primul loc pentru mult timp de acum înainte, având 3.000 de puncte în fața locului doi.

World No.1 @ashbarty will fight for the title after taking out Kerber 6-2, 7-5!#CincyTennis pic.twitter.com/IHmBhcu1RK— wta (@WTA) August 21, 2021