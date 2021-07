Mai aveau putin si se bateau: cuvinte grele intre doua adversare de la Wimbledon VIDEO

Jelena Osapenko si Alja Tomljanovici au oferit ieri un show de pomina la Wimbledon.

Jucatoarea australiana a avut o serie de 7 jocuri la rand castigate si conducea cu 4-0 in setul decisiv. Moment in care Ostapenko a cerut interventia fizioterapeului.

Tomljanovici i s-a adresat arbitrului: "Cu totii stim ca minte! O ora si jumatate n-a avut nimic si acum brusc e accidentata!"

La finalul partidei, cele doua s-au jignit la fileu. "Sper sa te faci bine", i-a spus Tomljanovici. "Comportamentul tau e teribil", a replicat Ostapenko.

Letona a continuat la conferinta de presa. "Chiar am fost accidentata. Daca eram la 50 la suta la o bateam".

Iar Alja i-a raspuns. "Cu totii stim cum arata cineva accidentat. Pentru o campioana de Grand Slam e urat ce face".

Tomljanovici este cea care a castigat partida, iar in optimi ea va juca impotriva Emmei Raducanu.

"Your behavior is terrible, terrible!"

"You're the one to talk!"

"You have zero respect, yes?"

