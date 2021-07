Campioana de la Roland Garros merge snur si la Wimbledon: serie incredibila de victorii

Succesul Barborei Krejcikova la Roland Garros parea un simplu foc de paie, genul de lovitura pe care o dai o data in viata.

Insa sportiva din Cehia isi continua seria incredibila de victorii. Ea a ajuns la 15 partide consecutive castigate: a castigat turneul de la Strasbourg, cel de la Roland-Garros si acum a ajuns in optimi la Wimbledon!

Ea a invins-o pe Sevastova dupa un meci lung si echilibrat, 7-6, 3-6, 7-5 pentru Krejcikova.

In optimi, Babora ar putea da peste liderul mondial Ashleigh Barty, care joaca in aceasta seara cu Siniakova.

