Rezultat de senzatie la Wimbledon. Cine e debutanta care s-a calificat in optimi. A invins o fosta castigatoare de Grand Slam

Cea mai placuta surpriza a turneului de Grand Slam de la Wimbledon este pana acum calificarea in optimile de finala a rusoaicei Liudmila Samsonova (22 de ani).

Vineri, in turul trei, Samsonova a invins-o pe americanca Sloane Stephens (castigatoare la US Open in 2017), cu 6-2, 2-6, 6-4.

Samsonova, care recent a castigat primul sau turneu WTA, la Berlin, e la prima sa participare la Wimbledon si a avut nevoie de un wild-card pentru a se inscrie pe tabloul principal.

In optimile de finala, Liudmila Samsonova se va duela cu Karolina Pliskova.

The moment wild card Ludmilla Samsonova recorded the biggest win of her career against Sloane Stephens... pic.twitter.com/1sUkwJ5KF8- Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2021