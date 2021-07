S-au stabilit semifinalele pe tabloul feminin de la Wimbledon

Turneul de la Wimbledon a intrat in ultima sa parte, joi urmand sa se desfasoare semifinalele.

Vor juca pentru un loc in finala Asleigh Barty vs Angelique Kerber si Karolina Pliskova vs Aryna Sabalenka.

Din pacate, Simona Halep, care e absenta la editia din acest an, va pierde cateva pozitii in clasamentul WTA.

Halep este detinatoarea trofeului din 2019.