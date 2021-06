TRAGERE LA SORTI Cu cine vor juca romancele la Wimbledon

Tragerea la sorti a meciurilor de pe tabloul principal de la Wimbledon a desemnat adversarele jucatoarelor noastre.

Din pacate, Simona Halep s-a retras azi, din cauza imposibilitatii de se recupera complet, astfel ca pe tabloul principal au ramas momentan doar cinci romance.

Meciurile incep luni 28 iunie si vor fi transmise de Eurosport.

Wimbledon 2021, tabloul principal pentru romance:

Sorana Cirstea (45 WTA) vs. Samantha Murray Sharan (226 WTA)

Patricia Tig (62 WTA) vs. Daria Kasatkina (34 WTA)

Ana Bogdan (92 WTA) vs. Anastasia Pavlyuchenkova (finalista la Rolang Garros)

Irina Begu (79 WTA) vs. o jucatoare venita din calificari/lucky loser

Mihaela Buzarnescu (160 WTA) vs. Venus Williams (102 WTA)

In calificari se mai afla si Monica Niculescu.