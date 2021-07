Sorana Cirstea - Emma Raducanu, ora meciului. Cand se joaca duelul romanesc de la Wimbledon

Organizatorii turneului de la Wimbledon au anuntat programul zilei de sambata, iar printre cele mai interesante meciuri este si cel dintre Sorana Cirstea si britanica de origine romana Emma Raducanu.

Confruntarea va avea loc pe terenul numarul 1 de la Wimbledon, fiind prima partida a zilei, de la ora 13.00 locala (15.00 in Romania).

Emma Raducanu are o poveste fascinanta, ea provenind dintr-o relatie dintre un roman si o chinezoaica. S-a nascut la Toronto, in Canada, dar la 2 ani s-a mutat cu familia in Marea Britanie, tara pentru care a ales sa evolueze in circuitul WTA.