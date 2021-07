Scene nemaivazute la Wmbledon: ce a facut o jucatoare la minge de meci VIDEO

Una dintre marile surprize de la Wimbledon a fost infrangerea Garbinei Muguruza in fata lui Ons jabeur.

Chiar daca e o sportiva super talentata, jucatoarea din Tunisia pornea cu sansa a doua in fata unei foste campioane la Wimbledon. Totusi, ea s-a impus cu 5-7, 6-3, 6-2.

Ons Jabeur a reusit cateva lovituri fantastice, precum cea din clipul video de mai jos, si a avut si o problema medicala.

La minge de meci, ea s-a simtit rau din cauza stomacului. S-a retras intr-un colt si a vomitat. Apoi a revenit si s-a calificat mai departe, fructificand a doua sansa de meci. "Am o problema la stomac, o am de ceva vreme. Cateodata nu pot sa beau nici apa .Tot ce trebuie sa fac e sa vomit putin."

We knew her talent, her game, her heart ❤️ Now Centre Court knows it too. pic.twitter.com/6ZOnhPj9S0- The Tennis Podcast (@TennisPodcast) July 2, 2021