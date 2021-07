Wimbledon 2021: prima jucatoare din Romania calificata in optimi. Victorie dupa doua seturi dramatice

Perechea romano-ucraineana Raluca Olaru/Nadia Kicenok s-a calificat, vineri, in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa victoria cu 7-6 (4), 7-6 (5) in fata cuplului Sabrina Santamaria (SUA)/Tamara Zidansek (Slovenia), conform agerpres.ro.

Olaru si Kicenok, favoritele numarul 13, au obtinut victoria dupa doua ore si 11 minute de joc.

In primul set, Olaru si partenera sa au avut 2-0, apoi adversarele au condus cu 5-3 si au ratat patru mingi de set (la 5-4), dar s-a restabilit egalitatea si s-a ajuns in tiebreak. Olaru si Kicenok au condus cu 4-1, au fost egalate, dar apoi au reusit trei puncte consecutive care le-au adus victoria in primul act (7-4).

In setul secund, Santamaria si Zidansek au condus cu 2-0, au urmat cinci ghemuri la rand pentru Olaru si Kicenok, dar acestea au fost egalate (5-5), iar apoi, in tiebreak, perechea romano-ucraineana a condus cu 3-0, a fost condusa cu 5-3, dar o serie de patru puncte a inclinat balanta definitiv (7-5).

Olaru si Kicenok si-au asigurat un cec de 30.000 de lire sterline si 240 de puncte WTA la dublu.

Adversarele perechii Olaru/Kicenok in optimi vor fi castigatoarele partidei dintre romancele Andreea Mitu/Monica Niculescu si invingatoarele din meciul Caroline Dolehide (SUA)/Storm Sanders (Australia) - Kaia Juvan (Slovenia)/Ann Li (SUA).

Tot vineri, Patricia Tig si suedeza Cornelia Lister au fost invinse in primul tur de taiwanezele Hao-Ching Chan/Latisha Chan, cu 6-3, 6-2, dupa o ora si 21 de minute.

Tig si Lister vor primi 12.000 de lire si 10 puncte WTA la dublu.