Final dramatic pentru Emma Raducanu: a iesit de pe teren cu lacrimi in ochi si probleme de respiratie!

Emma Raducanu a jucat in seara zilei de luni, 5 iulie, in optimile de finala de la Wimbledon contra Ajlei Tomljanovici, din Australia.

Tomljanovici conducea cu 6-3 si 3-0, moment in care Emma Raducanu a cerut un time-out medical.

Emma Raducanu avea lacrimi in ochi si probleme de respiratie in momentul in care a iesit de pe teren. Ea nu s-a mai intors de la vestiare.

Organizatorii au anuntat abandonul tinerei jucatoare care a facut senzatie la Wimbledon.

Ajla Tomljanovici: "Sunt socata, e un sentiment dulce-amar. Ii urez tot binele din lume".

Mats Wilander, expertul EuroSport, crede ca poate fi vorba un atac de panica in cazul jucatoarei de 18 ani.

Due to medical reasons, Emma Raducanu has retired from this match - but what an incredible run to the fourth round it was 💚 💜#Wimbledon pic.twitter.com/fmp6M0twDw- Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2021