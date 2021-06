Prima zi a turneului feminin de la Wimbledon a consemnat o mare surpriza, furmizata de americanca Sloane Stephens.

Americanca a reusit sa se califice in turul al doilea, depasind-o pe cehoaica Petra Kvitova, cap de serie numarul 10, cu scorul de 6-3, 6-4.

Kvitova era una dintre specialistele pe iarba, de vreme ce are in palmares doua trofee cucerite la Wimbledon, in 2011 si 2014.

An impressive performance 💪@SloaneStephens defeats two-time Wimbledon champion Petra Kvitova 6-3, 6-4 to reach the second round #Wimbledon pic.twitter.com/LlWiAptOQz- Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2021