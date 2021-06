Cel mai lung meci de tenis din istorie: se intampla la Wimbledon in urma cu 11 ani VIDEO

In urma cu fix 11 ani s-a desfasurat cel mai lung meci din istoria tenisului, cel dintre americanul John Isner si francezul Nicolas Mahut.

Partida s-a disputat in 2010, in primul tur la Wimbledon. Dupa 11 ore si minute de joc, John Isner s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68, partida care s-a intins pe parcursul a trei zile.

John Isner: "De cate ori ma gandesc la acel meci, imi vine in minte scorul din setul decisiv, 70-68. Parca am fi jucat baschet".

Nicolas Mahut: "Mie tot nu-mi vine sa cred ca am pierdut. Dar a fost maim ult decat un meci, a fost ceva incredibil. Lumea ma tine minte maim ult pentru asta".

