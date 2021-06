Wimbledon 2021: ovatii in picioare pentru dezvoltatorii vaccinului Astra-Zeneca VIDEO

Aparitie surprinzatore in Loja Regala de la Wimbledon. Au fosti invitati mai multi oameni care au stat in fata in lupta cu virusul.

Printre cei care au fast aplaudati in picioare de cei prezenti s-a numarat si Sarah Gilbert, unul dintre expertii care au contribuit la dezvoltarea vaccinului Astra Zeneca.

De asemenea, a fost amintit veteranul Tom Moore, care a strans multe milioane de lire sterline pentru cei aflati in prima linie.

Ei au asistat la primul meci de pe Center Court de la Wimbledon, cel dintre sarbul Novak Djokovici si britanicul Jack Draper.

A special moment as we say thank you to those who have played such an important role in the response to COVID-19#Wimbledon pic.twitter.com/16dW1kQ2nr- Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2021