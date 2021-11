Se scrie istorie la Turneul Campioanelor! Premieră absolută în semifinale

Turneul WTA Finals de la Guadalajara a oferit până acum dueluri pasionante pe teren și atmosferă electrizantă în tribune.

Susținută masiv de fanii mexicani, jucătoarea spaniolă Garbine Muguruza s-a calificat în semifinale, după ce a reușit să o învingă pe Anett Kotaveit, scor 6-4, 6-4!

Muguruza va juca în semifinale împotriva compatrioatei sale, Paula Badosa, fiind pentru prima dată când două jucătoarea spaniole se întâlnesc la Turneul Campioanelor în penultima fază!

Astfel, Spania va avea cu siguranță o jucătoare în finală.

Cât despre cealaltă semifinală, ultimul loc disponibil se va obține în meciul direct dintre Maria Sakkari și Aryna Sabalenka. Învingătoarea o va întâlni pe Kontaveit în semifinale.

Spain guaranteed a finalist for the 1st time since 1993.

1989: Sanchez-Vicario (SF)

1993: Sanchez-Vicario (R-Up)

2015: Muguruza (SF)

2021: Muguruza, Badosa#AKRONWTAFinals pic.twitter.com/IaNQLnA9Pv— WTA Insider (@WTA_insider) November 15, 2021