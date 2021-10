Turneul WTA de la Moscova: mare surpriză în primul sfert de finală. Favorita publicului a fost eliminată. Când va intra pe teren Simona Halep

Sferturile de finală de la turneul WTA 500 de la Moscova au început vineri cu un rezultat neașteptat, rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova (30 de ani, 16 WTA) fiind eliminată de o jucătoare mai slab cotată.

Cap de serie numărul 4 la Moscova, finalista din acest an de la Roland-Garros a fost învinsă de Marketa Vondrousova (22 de ani, locul 35 mondial).

Tenismena din Cehia s-a impus în două seturi, 6-4, 6-2, urmând să joace în semifinale cu învingătoarea disputei dintre Anett Kontaveit și Garbine Muguruza.

Într-un alt sfert de finală, Simona Halep o va întâlni tot vineri pe Maria Sakkari din Grecia.

🇨🇿 Marketa Vondrousova beats Pavlyuchenkova and goes on to face Kontaveit or Muguruza for a place in the #VTBKremlinCup final! pic.twitter.com/JeHnD6xQOI— wta (@WTA) October 22, 2021