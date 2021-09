Tenismena care a intrat în Cartea Recordurilor la 40 de ani. Nici la masculin nu s-a mai întâmplat asta în istorie!

Jucătoarea slovenă de tenis Katarina Srebotnik (40 de ani) a fost recompensată de Cartea Recordurilor pentru o realizare demnă de pus în ramă, petrecută în urmă cu mai mult de două decenii.

Fost număr 20 mondial la simplu (în 2006), Srebotnik s-a remarcat însă în special cu sumedenia de trofee cucerite în competițiile de dublu, având în palmares inclusiv un titlu la Wimbledon, în 2011.

De asemenea, la dublu mixt, Srebotnik a strâns de-a lungul timpului 5 victorii în turneele de Grand Slam.

Cei de la Cartea Recordurilor au premiat-o pe Katarina pentru faptul că este singura din istorie, indiferent de sex, care a câștigat primele turnee în circuitul profesionist la care a prins tabloul principal, la toate cele trei categorii (simplu, dublu, dublu mixt).

În aprilie 1999, Srebotnik a debutat pe tabloul principal al unui turneu WTA în Portugalia, la Estoril, ea ajungând până la capăt și câștigând finala. O săptămână mai târziu, slovena și-a trecut în cont primul titlu de dublu, în Croația, alături de o compatrioată, Tina Krizan. Ulterior, la Roland-Garros, tot în 1999, Katarina Srebotnik a jucat pentru prima dată pe tabloul principal la dublu mixt, cu sud-africanul piet Norval, izbutind să se întoarcă acasă cu trofeul.

🇸🇮Katarina Srebotnik joined the WTA Tour in 1998 and won the first tournament she entered in singles, doubles mixed doubles!

She is the first male or female to win the first main-draw tournament entered in all three disciplines of the sport. pic.twitter.com/0sJXWhSlrT— wta (@WTA) September 20, 2021