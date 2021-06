Veste excelenta pentru Simona Halep. Romanca nu mai poate fi depasita. Ce se va intampla la Wimbledon

Fara sa joace in aceasta saptamana, la Berlin sau la Birmingham, Simona Halep (29 de ani, locul 3 mondial) a primit o veste excelenta in ceea ce priveste pozitia sa in clasamentul mondial inainte de startul turneului de la Wimbledon.

Miercuri, Aryna Sabalenka din Belarus (locul 4 mondial) a fost invinsa de Madison Keys (SUA) in turul secund al competitiei de la Berlin, scor 4-6, 6-1, 5-7, rezultat de care profita din plin Simona Halep.

Jucatoarea din Belarus era singura care o putea da jos pe romanca de pe podiumul WTA in aceasta saptamana, in cazul in care ar fi castigat turneul de la Berlin.

In aceste conditii, Simona Halep e sigura de postura de cap de serie numarul 3 la turneul de la Wimbledon (28 iunie - 11 iulie), lista favoritelor urmand sa fie decisa in urma pozitionarii in ierarhia WTA la inceputul saptamanii viitoare.