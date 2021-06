Cine o insoteste pe Simona Halep la primul turneu dupa ruptura musculara suferita la Roma

Simona Halep este pregatita sa revina pe teren si o va face in turneul de la Bad Homburg, care se desfasoara pe iarba.

"Am revenit pe iarba si este un sentiment minunat", a scris Halep, pe Facebook.

Acesta este primul turneu la care Halep il are alaturi si pe Daniel Dobre, antrenorul care a pregatit-o acum doi ani, cand a castigat la Wimbledon, dupa o finala memorabila: 6-2, 6-2 cu Serena Williams.

In echipa care o insoteste pe Simona se afla si Darren Cahill, dar si Toni Iuruc, iubitul sportivei, care saptamana trecuta i-a oferit inelul de logodna.

"Ar insemna mult sa imi pastrez trofeul, dar e mult prea greu, am stat foarte mult departe de tenis. Acum, sunt 100% din punct de vedere fizic. Eu imi doresc sa castig din nou Wimbledon-ul. Am un turneu de pregatire, unde sper sa joc bine. De doi ani nu am mai jucat pe iarba, mi-era dor. E alt joc si sunt entuziasmata", a spus Simona la plecarea spre Bad Homburg, potrivit Eurosport.

Saptamana viitoare, Simona Halep va participa la turneul de la "Bad Homburg" (20-26 iunie) inainte de a incerca sa-si apere titlul de la Wimbledon (28 iunie - 10 iulie).