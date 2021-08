Ce se întâmplă cu Simona Halep după ce s-a retras de la Cincinnati

Simona Halep nu a rezistat mai mult de un meci la turneul de la Cincinnati și s-a retras în turul al doilea, unde trebuia să joace împotriva americancei Jessica Pegula.

Halep a acuzat dureri la coapsă, medicii descoperind că are o leziune musculară. “Din nefericire, o investigaţie făcută în această dimineaţă a arătat că am o mică ruptură la adductorul drept, astfel că ar fi prea riscant pentru mine să joc în această seară. Mă voi odihni şi voi face tot ce pot pentru a fi gata pentru US Open. Fanilor din Cincinnati, a fost frumos să vă revăd”, a notat Halep pe Twitter.

După acest incident nefericit, Simona va lua o pauză. Ea nu va mai juca la niciun turneu până al US Open, care începe la 30 august. Așadar, Halep are la dipoziție 11 zile să se reface, pentru aputea intra pe teren la ultimul Grand Slam al anului.