Ce mușchi a făcut Simona Halep! Imagini de senzație de la Montreal FOTO

Simona Halep pare că a lăsat în urmă acicdentarea de la Roma.

După două tentative nereușite de a reveni în circuit, Simona Halep este sută la sută pentru turneul de la Montreal. Ea a declarat de altfel că se simte bine din punct de vedere fizic și medicii i-au transmis că recuperarea e completă.

Pe contul de twitter al competiției au fost postate și imagini de la antrenamentul Simonei Halep. “Departe de competiție în ultimele două luni, Simona Halep a arătat o formă bună la antrenamentul din această dimineață. E atât de bine să te avem din nou aici, Simona”, au transmis organizatorii.

Simona chiar a părut supermotivată și în formă de zile mari, încordându-și mușchii la fiecare lovitură.

Away from competition since May, two-time National Bank Open champion @Simona_Halep looked in fine form at practice this morning.

— Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) August 6, 2021