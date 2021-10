Simona Halep s-a întors acasă, după eșecul de la Indian Wells! Ce o mulțumește în ciuda eliminării rapide din California

Simona Halep s-a întors în România, după experiența de la Indian Wells, acolo unde a fost eliminată în turul al treilea de Aliksandra Sasnovich.

”A fost un drum lung, cu o escală mare, de șapte ore, dar bine că sunt acasă. Este greu după accidentare. Nu pot să spun că sunt mulțumită de ceea ce a fost acolo, dar sunt sănătoasă, nu am dureri. Știam că va fi un sfârșit de an destul de greu. Sunt ok, sunt pozitivă și abia aștept să mă întorc pe teren la antrenamente. E greu să joci Indian Wells în octombrie, s-a schimbat totul, dar este meritul celor care joacă bine”, a mărturisit Simona Halep.

Pentru Simona Halep urmează turneele de la Moscova și Cluj: ”Acolo este greu cu antrenamentele. Sunt două săli și nu este comod. Am preferat să vin acasă și să plec peste două zile. Am avut destul timp liber anul acesta. Mă bucur că sunt aptă să joc și voi juca la Moscova și la Cluj”.