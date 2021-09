Ce urmează pentru Simona Halep, după eliminarea de la US Open

Simona Halep este mulţumită de evoluţia ei de la US Open, deşi a fost învinsă, duminică, în optimile de finală, de Elina Svitolina, şi a declarat că intenţioneză să joace la Indian Weells, turneu mutat din martie în perioada 6-17 octombrie, din cauza pandemiei de coronavirus.



"A fost un meci dificil, a jucat foarte bine, foarte constant şi nu a greşit mult, a fost puternică pe picioare, a alergat foarte bine, tot creditul pentru ea, a avut un meci foarte bun.

În ceea ce mă priveşte pe mine, am fost un pic obosită, un pic stresată de meci. E normal, dar a fost un turneu bun şi iau doar partea pozitivă din această săptămână. Am fost stresată pentru că am ştiut că o să fie un meci greu şi am fost şi obosită după trei jocuri bune aici. Când nu ai multe meciuri, eşti întotdeauna stresată înaintea unei partide, dar una peste alta cred că am făcut o treabă bună aici şi rămân cu gândurile pozitive. Sunt bine, pozitivă de cum am jucat, de cum mă simt, fără durere, fără accidentări, iar acesta este lucrul cel mai important.

Acum am nevoie de puţină odihnă şi să mă gândesc la ceea ce trebuie să fac mai bine împotriva ei. Ea avut şanse mai bune pentru că a jucat mult anul acesta şi are o încredere foarte ridicată. Cred că a fost o zi bună. Am comis prea multe greşeli neforţate, cred că m-am grăbit, am exagerat uneori şi ea a răspuns foarte bine. Dacă aş fi fost mai răbdătoare, cred că ar fi fost mai bine. Alergarea a fost acolo, loviturile au fost la fel, dar a lipsit un pic de concentrare şi răbdare.

La acest nivel trebuie să fii sută la sută la toate aspectele. Merg acasă acum, mă odihnesc un pic, deoarece mă simt bine, dar corpul este obosit, trebuie să mă liniştesc şi apoi voi decide ce voi juca după ce voi vedea cum mă simt. În mod normal voi merge la Indian Wells, dar nu ştii niciodată după o lungă pauză cu accidentări, trebuie să mă consult din nou medicii mei, cu echipa mea, dar voi merge în mod normal. Obiectivul meu este să mai joc în acest an, să mai am nişte meciuri, dar în acelaşi timp vreau să mă protejez. Dacă îmi spune corpul să o las mai uşor, o să o fac", a declarat Halep, într-o conferinţă de presă.

Întrebată cum a putut să se menţină atât timp la nivel înalt, cu referire la modul în care a reuşit să-şi păstreze sănătatea mintală neafectată, Halep a răspuns:

"Acum am luat o pauză pentru că a trebuit din cauza accidentării. Bineînţeles că m-am simţit afectată din punct de vedere psihic de-a lungul timpului, pentru că am jucat la cel mai înalt nivel în fiecare săptămână, în fiecare an, de opt ani, dar când revin acasă, am timp să văd ce am realizat, viaţa este mult mai bună cu tenisul, cu ceea ce mi-a dat tenisul şi niciodată nu m-am gândit că tenisul este ceva rău în viaţa mea, aşa că m-am bucurat mereu să joc, este pasiunea mea şi de fiecare dată când mă întorc pe teren mă simt bine, mă simt fericită.

Bineînţeles, uneori sunt frustrată, supărată, tristă de cum am jucat sau că am pierdut un meci, dar văd numai lucrurile pozitive din tenis, ceea ce de fapt ne oferă el."

Simona Halep, locul 13 WTA şi cap de serie numărul 12, a ratat calificarea în sferturile de finală ale US Open, după ce a fost învinsă, duminică, de ucraineanca Elina Svitolina, locul 5 WTA şi cap de serie numărul 5, cu scorul de 6-3, 6-3.