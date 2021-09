Povestea pozei cu Simona Halep și Emma Răducanu! Ce au discutat cele două la New York

Halep a precizat că Emma Răducanu, jucătoarea britanică al cărei tată este român, a reuşit un lucru extraordinar la US Open, scrie Agerpres.

"Am o părere extraordinară despre Emma Răducanu, ce a făcut ea este extraordinar, o felicit din suflet. A arătat la US Open un echilibru emoţional deosebit şi un joc de tenis foarte, foarte bun.

Ads

După Wimbledon am felicitat-o pe Emma şi ea mi-a trimis pe Instagram o poză cu noi pe care am postat-o imediat pentru că mi-a plăcut foarte mult. M-am bucurat să văd că a păstrat această poză şi mi-a plăcut să o împărtăşesc cu toată lumea.

La New York m-am întâlnit cu ea. Am vorbit puţin acolo pentru că ea era deja în calificări şi nu am vrut să o deranjez. M-am bucurat tare mult pentru ea. Şi dacă va veni la turneul de la Cluj va fi frumos pentru toată lumea, nu doar pentru mine", a mai spus Halep prezentă, vineri, la lansarea platformei TennisWin, o reţea socială dedicată iubitorilor de tenis.

N-o s-o mai vedem mult timp pe teren pe Simona Halep! "Ce vine de-acum e un bonus"