Simona Halep nu va mai fi antrenată de Darren Cahill, cei doi punând capăt unei relații profesionale care a durat șase ani.

Sportiva a explicat cum s-a ajuns la această situație și a dezvăluit ce a simțit când au luat decizia. "Au fost şase ani frumoşi, plini, doar că relaţia profesională s-a întrerupt, a fost un an greu cu pandemia, el nu a ajuns acasă deloc în nouă luni de zile, acum trebuia sa stea pentru off-season. Cred că s-a uzat puţin relaţia profesională şi am hotărât de comun acord să ne oprim. A ajuns la sfârşit relaţia, mi-a parut rău, am avut un gol în stomac, la fel şi el, dar suntem prieteni foarte buni şi mă bucur că am avut ocazia să câştig un prieten", a spus Simona Halep, citată de Telekom Sport.