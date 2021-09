Cine o va pregăti pe Simona Halep după despărțirea de Darren Cahill

Simona Halep a anunțat că întrerupe colaborarea cu australianul Darren Cahill.

Fostul lider mondial va mai participa în acest an la trei turnee, Indian Wells (6-17 octombrie), Moscova (18-24 octombrie) și Cluj-Napoca (25-31 octombrie).

Cel mai probabil, Simona va merge la aceste turnee alături de Daniel Dobre, care face deja parte din echipa ei și care i-a fost alături la Wimbledon, când a cucerit al doilea trofeu de Grand Slam al carierei.

Thank you D for everything, for making me a better tennis player and a better person. 🤗🙏🏼 pic.twitter.com/VOEt4i81Bf— Simona Halep (@Simona_Halep) September 22, 2021