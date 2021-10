Antrenorul Simonei Halep a făcut calculele: cât ne-ar costa să creștem un campion ca Simona și exemplul Emma Răducanu

Statul britanic, prin vocea premierului Boris Johnson, a anunțat investiții masive în tenis, după succesul Emmei Răducanu.

Programul lansat azi în Marea Britanie prevede refacerea a 4500 de terenuri de tenis din Marea Britanie. Alți bani vor fi alocați pentru terenurile din școli.

Și România ar putea, la un nivel mai mic, să îi sprijine pe viitori campioni. Cum? A explicat Daniel Dobre unul dintre antrenorii Simonei Halep, la emisiunea Așii Tenisului de la DigiSport.

“Eu am colaborat cu Federația de Tenis și ni s-a cerut să facem un program, să vedem cam ce ar trebui să facem pentru sportivi, să îi creștem de la 12 la 18 ani. Și am pus pe hârtie 6 centre regionale, 150 de copii, cu terenuri, cu recuperare, alimentație . Ar fi ieșit costuri de 14 milioane de euro pe an. Ceea ce pentru alte țări nu e mult, doar Turcia dă 15 milioane, nu mai vorbesc de alte țări. Dar la noi nu se poate. Totul se oprește la bani. Dacă vrem o Simona Halep, un Andrei Pavel, asta trebuie să facem”, a spus Daniel Dobre.

Dobre a urmărit și metodele de antrenament ale Emmei Răducanu: "E clar că totul se face acolo la cel mai înalt nivel și bine țintit, bine direcționat".