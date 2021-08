Cea mai tare poză cu Simona Halep! Cum a fost surprinsă românca înaintea debutului la Cincinnati FOTO

Simona Halep va debuta astăzi la turneul de la Cincinnati.

Ea va juca în turul I împotriva polonezei Magda Linette, partidă care va începe la ora 18.00, în direct la Digisport 2.

Înaintea meciului, Simona Halep s-a antrenat intens și a fost surprinsă într-o fotografie inedită, cu comentariul: “That moment when you heard your favorite song on the radio! (Acel moment când auzi la radio cântecul tău preferat!)”