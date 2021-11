Simona Halep i-a oferit un interviu special Barbarei Schett, fosta jucătoare austriacă de tenis, una dintre figurile principale ale EuroSport și o ambasadoare a turneului de la Linz.

Regula interviului a fost una simplă: fără întrebări despre tenis.

Ea a dezvăluit ce ar fi făcut dacă nu era tenisul, cum se "tratează" de melancolie, dar și despre cine gătește în casă.

"Nu știu să gătesc, nici soțul meu. În pandemie am comandat și de cele mai multe ori mergeam la restaurante pentru cină. Îmi place capuccino"

Despre călătoria cu trenul de la Viena la Linz: "Nu m-a recunoscut nimeni în tren. A fost distractiv, merg mereu cu trenul. Viteza trenului e fantastică".

"În România e greu să mă plimb pe străzi"

Care sunt obiectivele personale? "Copii. Mi-ar plăcea trei, da probabil că vor fi doar doi. Nu e timp pentru trei", a glumit ea.

"Aș putea să dansez toată noaptea. Am făcut asta la nuntă", a mai zis Simona Halep.

"Anul viitor va fi nunta tradițională. Nu s-au schimbat multe după căsătorie, sunt bine. În urmă cu câțiva ani aș fi zis că nu sunt o soție bună, dar e ok"

