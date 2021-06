Soc la Wimbledon! Serena Williams paraseste turneul in primul tur

Serena Williams a ratat o noua sansa de a depasi recordul lui Margaret Court, care are 24 de titluri de Grand Slam castigate.

Americanca, de opt ori castigatoare la Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) a parasit editia 2021 in primul tur, accidentandu-se in meciul cu Alexandra Sasnovich, la scorul de 3-3, in primul set.

Serena va implini 40 de ani in luna septembrie si a jucat in ultimele doua finale de la Wimbledon, insa le-a cedat pe ambele, in 2018, in fata lui Angelique Kerber, si in 2019, la Simona Halep.