Djokovici contra Nadal: o rivalitate care fascineaza fanii tenisului de 15 ani!

Liderul mondial Novak Djokovici si spaniolul Rafael Nadal, locul 3 ATP, joaca azi in semifinale la Roland Garros. Va fi a 58-a confruntare directa: record in era Open.

Tcomai faptul ca spaniolul e pe locul 3, si nu pe 2, a dus meciul acesta in semifinale. Ceea ce nu scade cu nimic din importanta unui duel inceput in urma cu 15 ani, in 2006!

Prima din cele 57 de batalii s-a dat tot la Roland Garros! Nadal avea 6-4, 6-4, apoi Nole s-a retras.

La inceputurile rivalitatii, Nadal era cel care domina disputa. Dupa primele 18 intalniri, conducea cu 14-4 la meciuri directe.

Nole a inceput apoi sa controleze ostitilitatile, avand si serii de cate 7 victorii consecutive.

Asa s-a ajuns azi la un 29-28 in favoarea sarbului, insa Nadal a castigat ultimele doua meciuri directe, ambele pe zgura, finala Roland Garros din 2020 si anul acesta, la Roma, tot in finala.

Pe zgura pariziana Nadal il conduce pe Djokovici cu 7-1. Sarbul este doar al doilea jucator care l-a invins pe Rafa la Paris (in 2015) dupa Robin Soderling (2009).

"Sa joci impotriva lui Nadal la Roland Garros, mai mare provocare nu exista, sa fim sinceri", a spus Djokovici.