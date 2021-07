Roger Federer vrea al 9-lea trofeu la Wimbledon. Elvetianul e in optimi la 40 de ani. Programul complet pe tabloul masculin

Jucatorul elvetian de tenis Roger Federer (8 ATP, favorit nr. 6) s-a calificat sambata in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in patru seturi, 6-4, 6-4, 5-7, 6-4, de britanicul Cameron Norrie (34 ATP, cap de serie nr. 29), conform agerpres.ro.

Federer, care va implini luna viitoare 40 de ani, s-a impus dupa doua ore si 36 de minute, bifand a 104-a victorie obtinuta in 117 meciuri disputate pe iarba de la Wimbledon, unde a cucerit de opt ori trofeul in cariera sa (ultima oara in 2017), in 12 finale disputate.

Ads

In runda urmatoare, elvetianul va juca impotriva italianului Lorenzo Sonego (27 ATP, favorit nr. 23).

Tabloul complet al optimilor la masculin este urmatorul:

Djokovic - Garin

Fucsovics - Rublev

Khachanov - Korda

Shapovalov - Bautista Agut

Berrettini - Ivashka

Auger-Aliassime - Zverev

Federer - Sonego

Hurkacz - Medvedev